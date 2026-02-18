Noa Lang dimentica il Napoli e Conte: “Grande feeling con Okan…”

L’esterno olandese del Galatasaray, Noa Lang, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della grande intesa con Okan: Conte..

NOA LANG OKAN CONTE – Serata di Gala in Champions League e una prestazione maiuscola contro la Juventus per Noa Lang, protagonista assoluto nella manita rifilata dai turchi ai bianconeri nel Playoff d’andata della massima competizione europea. Una doppietta contro una squadra che gli porta decisamente fortuna, a bissare quanto già ampiamente fatto vedere con la maglia del PSV due anni fa. In Italia, suo malgrado, l’esterno olandese non è riuscito a incidere per diverse ragioni. Una su tutte, il controverso rapporto con Mister Antonio Conte, con il quale il feeling non sembra essere proprio sbocciato.

Al termine della gara contro la Juventus, Noa Lang non cita espressamente l’allenatore salentino, ma quel “soprattutto” indicato nel grande legame calcistico nato con Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, sa tanto di stilettata all’ex tecnico:

Noa Lang protagonista assoluto di Galatasaray-Juventus: doppietta decisiva per il definitivo 5-2

“Qui, al Galatasaray, sento la fiducia e l’amore della piazza, del club e, soprattutto, dell’allenatore. Cosa non ha funzionato a Napoli, nei sei mesi trascorsi lì? Preferisco parlare di questa nuova esperienza in Turchia…”, ha dichiarato Noa Lang ai microfoni di Sky. Il bianconero sembra portargli bene, ma il classe 1999 è riuscito a dimostrarlo all’estero. L’avventura in Italia sembra terminata e Napoli già lontanissima, nonostante il trasferimento in prestito.

Riscatto Noa Lang, sul campo come sul mercato: il Gala pronto all’acquisto a titolo definitivo

A giugno, il club turco potrà esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il rendimento di Noa Lang, perno fondamentale della squadra allenata da Okan Buruk, sembra già giustificare l’acquisto a titolo definitivo da parte dei turchi. L’esterno olandese sembra già aver archiviato la complicata esperienza azzurra preferendo nettamente le cose turche preventivategli dal Galatasaray per il proprio futuro.