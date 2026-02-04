Noa Lang attacca Conte: “Nessun feeling con lui”

Le distanze tra Noa Lang e il Napoli si misurano in parole taglienti. L’esterno olandese, ceduto in prestito oneroso (2 milioni) al Galatasaray a gennaio, ha lanciato pesanti accuse al suo ex allenatore, Antonio Conte, in un’intervista a ESPN. “La mia partenza parla da sé. Non ho mai avuto nessun tipo di feeling con l’allenatore”, ha dichiarato senza mezzi termini Lang.

Le accuse all’ex tecnico e alla gestione

Lang ha dipinto un ritratto di un rapporto professionale irrimediabilmente compromesso. “So che in Olanda sono convinti che sia colpa mia, ma un giorno la verità verrà a galla”, ha aggiunto, difendendo la sua condotta. Il giocatore ha sottolineato di avere “un ottimo rapporto con quasi tutti nel club”, isolando la figura di Conte come il problema principale. “Bisogna essere trattati in modo equo, al Napoli non ho avuto affatto questa sensazione”, ha concluso, spiegando che la prospettiva di perdere il Mondiale 2026 con l’Olanda lo ha spinto a cercare minutaggio altrove.

Una parentesi italiana costosa e breve

L’avventura di Noa Lang in Serie A, iniziata nell’estate 2025 con un acquisto da 25 milioni di euro più bonus dal PSV Eindhoven, si è rivelata un fallimento. In sei mesi, sotto la guida di Conte, l’olandese ha collezionato solo 18 presenze (circa 960 minuti) e un solo gol, contro l’Atalanta. Il Napoli, che lo ha legato con un contratto fino al 2030, ora punta a limitare i danni attraverso il prestito in Turchia, che include un diritto di riscatto per il Galatasaray.

Per Lang, il capitolo Napoli è chiuso con amarezza. Per Conte, è l’ennesimo episodio di frizione con un giocatore in una carriera costellata da rapporti intensi e talvolta conflittuali. L’eredità di questo scontro rimane un investimento milionario non sfruttato per i partenopei.