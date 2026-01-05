Nkunku tra Milan e Fenerbahce: incontro decisivo in vista

Incontro decisivo a Milano

Il futuro di Christopher Nkunku resta al centro del mercato estivo. Nonostante la recente doppietta contro il Verona, il francese potrebbe lasciare il Milan: il direttore sportivo del Fenerbahce, Devin Ozek, ha incontrato a Milano il ds rossonero Igli Tare per avvicinare le posizioni su un possibile trasferimento in Turchia. Il club turco, pur intenzionato a chiudere l’operazione, cerca uno sconto sul costo sostenuto dai rossoneri, pari a 37 milioni di euro più bonus.

La stagione di Nkunku

Dal suo arrivo al Milan, Nkunku ha disputato 12 gare di Serie A, due di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana, segnando tre gol e fornendo due assist. L’ex Chelsea fatica a ritrovare continuità dopo i problemi fisici dell’ultima stagione, e l’impiego nel ruolo di punta centrale ha complicato il suo inserimento. L’infortunio alla caviglia, che lo ha costretto a saltare la trasferta di Cagliari, ha alimentato ulteriormente le voci di mercato.

Le strategie del Milan

Il Milan resta cauto e valuterà l’offerta ufficiale del Fenerbahce solo quando le cifre saranno accettabili. In caso di partenza di Nkunku, il club rossonero monitorerà profili giovani e futuribili: tra i nomi circolati spicca Sidiki Cherif dell’Angers, seguito anche da Paris FC e Crystal Palace. La settimana in corso potrebbe dunque essere decisiva per il futuro dell’attaccante francese.