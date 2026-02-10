Nkunku, sorrisi e palloncini: “Ero nel mio mondo. Allegri decisivo”

Christopher Nkunku, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del rapporto con Allegri e del proprio rendimento

NKUNKU ALLEGRI – “Christopher ha grandi qualità: deve solamente sorridere un po’ di più e pensare a ritrovare la forma migliore. Il resto verrà da sé”. Detto, fatto. Qualche settimana fa, Massimiliano Allegri si esprimeva in questi termini nei confronti del rendimento altalenante di Christopher Nkunku, attaccante proveniente dal Chelsea e investimento più oneroso dell’intera sessione estiva del Milan. Il Mister aveva preso le difese di un centravanti spesso criticato per un talento che emergeva a intermittenza. Ma dopo quel periodo buio, è arrivata decisamente la luce: 5 reti nelle ultime 7 partite, 4 delle quali giocate da titolare.

Tra gli acciacchi fisici che colpiscono indistintamente Leao e Pulisic, tandem schierato appena tre volte in stagione da Allegri, Nkunku sta ritrovando la miglior condizione e le prestazioni cominciano a giustificare il prezzo sborsato dal Diavolo per il proprio cartellino. Il francese sembra ufficialmente sbarcato nel mondo rossonero e il mancato addio a gennaio ha contribuito notevolmente a infondere fiducia nella prosecuzione del lavoro da svolgere a Milanello.

E nel corso dell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il classe 1997 si è così espresso riguardo il positivo periodo vissuto in maglia rossonera: “Più che sorridere, in quei momenti, mi ero chiuso nel mio mondo per poter farmi trovare pronto. Quando Allegri dice qualcosa, devi farla tua: ha tanta esperienza e va seguito. Il fatto di poter trovare continuità di prestazioni ha influito sicuramente nel ritrovamento della fiducia. Mi concentro su quello che richiedere il Mister e penso di poter incidere al meglio anche così. Non ho mai voluto lasciare il Milan. Dopo la doppietta col Verona ho avuto un problema alla caviglia, ma ho ritrovato subito minuti e reti. Questo è molto importante per me”, le parole di Nkunku.