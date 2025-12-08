Nikos Dabizas analizza Premier e Champions: Arsenal in pole

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Nikos Dabizas Premier League: l’intervista esclusiva a EuropaCalcio.it

La carriera di Nikos Dabizas attraversa alcuni degli anni più intensi della premier league, dal Newcastle United al gol nel derby contro il Sunderland. Oggi commenta il calcio con precisione e una memoria tattica fuori dal comune.

Liverpool, Arsenal, City: la lettura di Dabizas

Nel colloquio con Manos Staramopoulos, Dabizas non si è nascosto. Su Liverpool ha spiegato: «Il problema non è il denaro. Il vero nodo è che la squadra ha cambiato tutto nello stesso momento. Identità, struttura, modo di lavorare. Senza stabilità nessun investimento può funzionare».

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Passando all’Arsenal, il tono è diventato più ammirato. «Hanno creato continuità e chiarezza. Ciascuno sa cosa deve fare. Questo spiega la loro crescita».

Sul Manchester City è stato sintetico. «Sono la squadra più stabile d’Europa. Se infilano una serie di vittorie, rientrano subito nella corsa al titolo».

Poi ha toccato il suo vecchio Newcastle United: «La strategia graduale è sensata, ma quando mancano alternative si vedono i limiti». Infine il giudizio più duro, quello sul Manchester United: «Non c’è una filosofia unica. Le scelte non seguono una stessa direzione e l’identità ne risente».

Champions e nazionale greca: lo sguardo oltre l’Inghilterra

In Champions, Dabizas non ha esitato: «Arsenal, Real Madrid, Bayern, Barcellona e Paris Saint-Germain sono avanti. Arsenal e Real hanno qualcosa in più».

Sulla Grecia si è lasciato andare a un’analisi sincera. «Il mancato Mondiale 2026 pesa. Ma se costruiamo un gruppo stabile, il percorso può cambiare».