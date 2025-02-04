Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 4 Febbraio 2025

Psv Tchaouna Lazio – La sessione di mercato invernale in Italia si è chiusa ieri, ma in alcuni campionati è ancora possibile acquisire nuovi calciatori: uno di questi è quello olandese, dove il termine massimo per portare a termine gli affari in entrata è fissato alla mezzanotte di oggi. Il calciatore della Lazio Loum Tchaouna sembrava vicino a trasferirsi al Psv, tuttavia come riportato da Fabrizio Romano resterà nel club biancoceleste.

Motivazioni – Sembrava poter essere molto vicino alla conclusione il trasferimento da Roma all’Olanda ma nella giornata di oggi tutto è cambiato: il tecnico Marco Baroni ha infatti richiesto alla dirigenza di bloccare la trattativa avendo ancora l’intenzione di puntare sull’esterno francese arrivato nella capitale nel corso del mercato estivo.

Niente Psv per Tchaouna: resta alla Lazio

Numeri – Tchaouna si è trasferito in estate alla Lazio dalla Salernitana per dieci milioni di euro, finora però non ha trovato troppo spazio dal primo minuto: le presenze totali tra campionato ed Europa League sono 24 condite da due gol e un assist. Vedremo se questa permanenza porterà a un maggior utilizzo tra gli 11 titolari della Lazio.

