Nicolò Rovella studia da big: Premier in agguato, mentre la Lazio…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 29 Marzo 2025 · Aggiornato il 29 Marzo 2025

Nicolò Rovella, metronomo della Lazio in orbita Nazionale italiana, ha attirato diverse attenzioni tra le big della Premier; il Liverpool…

Foto di Stefano D’Offizi

NICOLO‘ ROVELLA PREMIER LAZIO – Dopo Sandro Tonali, centrocampista bresciano che ha già staccato il proprio biglietto per la Premier League due anni fa, c’è un altro mediano in orbita Nazionale italiano sul quale sono puntati i radar da Oltre Manica. Si tratta di Nicolò Rovella, numero sei sul quale non si spengono i rumors di mercato dopo le costanti voci risalenti all’ultima sessione invernale. Stando a quanto confermato da calciomercato.com, l’ex Juventus sarebbe finito nella wish list di Arne Slot per il Liverpool, mentre non possono certamente lasciare indifferenti il classe 2001 le sirene provenienti da Manchester, sponda City. Rovella, pur non negando mai il proprio sodalizio con la Lazio e il suo popolo, valuterebbe un futuro in Inghilterra anche in relazione alla propria costante crescita tecnica e tattica delle ultime stagioni.

Varcate le soglie della capitale nel 2023, per un’operazione conclusa tra Lazio e Juventus sulla base di un prestito, il riscatto del ventiquattrenne centrocampista è fissato intorno ai 17 milioni di euro, che i biancocelesti dovranno versare nelle tasche della Vecchia Signora. Una cifra sicuramente importante, ma assolutamente non sproporzionata, che dovrà far sedere i due club intorno al tavolo delle trattative già a giugno. In tutto ciò, le avances della Premier potrebbero fare capolino nella testa di un calciatore ormai nel giro della selezione azzurra e pronto per la definitiva consacrazione. Liverpool e Manchester City restano alla finestra, in agguato e in attesa di formulare l’offerta in grado di far vacillare le resistenze di Claudio Lotito. L’intento, è far staccare il biglietto per l’Inghilterra ad un altro centrocampista azzurro dopo Sandro Tonali.

