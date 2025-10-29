Nicola Zalewski, l’ex Roma oggi all’Atalanta tra talento e scandali
Dalle giovanili della Roma al presente in nerazzurro
Cresciuto nel vivaio della Roma, Nicola Zalewski è stato uno dei prospetti più promettenti del club giallorosso. Nato a Tivoli nel 2002 da genitori polacchi, ha compiuto tutta la trafila nelle giovanili romaniste fino all’esordio in prima squadra nel 2021 sotto la guida di José Mourinho, partecipando anche alla vittoria della Conference League. La sua crescita tecnica e la duttilità tattica hanno convinto l’Atalanta di Ivan Juric a puntare su di lui nella stagione 2025-26.
Lo striscione e le accuse
Nelle ultime settimane, il nome di Zalewski è tornato al centro delle cronache a causa di uno striscione apparso a Roma con pesanti accuse personali. Un messaggio dal tono minaccioso che fa seguito ad altri episodi controversi, tra cui vecchi video social e indiscrezioni legate al presunto coinvolgimento nel caso scommesse citato da Fabrizio Corona.
Il profilo e le ombre fuori dal campo
Zalewski, talento puro ma spesso sopra le righe, ha alternato momenti di brillantezza in campo a comportamenti che hanno generato discussioni. Già in passato, alcuni video lo avevano ritratto in atteggiamenti poco opportuni, spingendo la Roma a distanziarsi da certe situazioni.
Futuro tutto da scrivere
Oggi all’Atalanta, l’esterno italopolacco cerca di rilanciare la propria carriera lasciandosi alle spalle polemiche e tensioni. Ma il suo nome, tra campo e scandali, continua a dividere tifosi e addetti ai lavori.
