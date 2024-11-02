 Salta al contenuto

Nico, vicepresidente del Santos: “Neymar tornerà qui a giugno”

VICEPRESIDENTE SANTOS NEYMAR – Intervenuto sulle frequenze di Jovem Pan Radio, Osvaldo Nico, vicepresidente del Santos, ha lanciato in prima persona una interessante indiscrezione di calciomercato.

Vale a dire che Neymar, alla seconda stagione in Arabia Saudita all’Al-Hilal, dovrebbe tornare nel club paulista, dove aveva mosso i primi passi da giocatore, nei prossimi mesi.

VICEPRESIDENTE SANTOS NEYMAR – Queste sono state le sue brevi ma importanti dichiarazioni: “Neymar tornerà al Santos. A giugno. È questo il dialogo in corso“.

 

