Nico, vicepresidente del Santos: “Neymar tornerà qui a giugno”
VICEPRESIDENTE SANTOS NEYMAR – Intervenuto sulle frequenze di Jovem Pan Radio, Osvaldo Nico, vicepresidente del Santos, ha lanciato in prima persona una interessante indiscrezione di calciomercato.
Vale a dire che Neymar, alla seconda stagione in Arabia Saudita all’Al-Hilal, dovrebbe tornare nel club paulista, dove aveva mosso i primi passi da giocatore, nei prossimi mesi.
VICEPRESIDENTE SANTOS NEYMAR – Queste sono state le sue brevi ma importanti dichiarazioni: “Neymar tornerà al Santos. A giugno. È questo il dialogo in corso“.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”
- Lautaro al Pallone d’oro: “Sogno di vincere la Champions da capitano dell’Inter”