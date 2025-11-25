Nico Paz, svolta imminente: Real Madrid pronto alla recompra
Foto © Stefano D’Offizi
Nico Paz verso l’addio al Como? La pista Real si scalda
Il futuro di Nico Paz torna a muoversi con forza. Dall’Argentina rimbalza un’indiscrezione che potrebbe cambiare il panorama del prossimo mercato invernale. Secondo Gastón Edul, il talento del Como sarebbe sempre più vicino a un ritorno anticipato al Real Madrid, pronto a esercitare la recompra già nella sessione di gennaio. La notizia, rilanciata dal portale Tyc Sports, ha immediatamente acceso il dibattito.
La posizione del Real Madrid e il ruolo di Mastantuono
Il club spagnolo avrebbe già comunicato la propria intenzione alla società lariana. Edul sostiene che Nico Paz potrebbe tornare a far parte del progetto tecnico insieme a Franco Mastantuono, segnale di un investimento deciso sui giovani più promettenti. Uno scenario che, se confermato, cambierebbe le prospettive del ragazzo e del Como, protagonista di una stagione sorprendente.
Il nodo economico: cifre favorevoli per i Blancos
La recompra è un dettaglio che pesa. Il valore di mercato attuale di Nico Paz si aggira tra i 50 e i 60 milioni, ma gli accordi preesistenti consentirebbero al Real Madrid di riportarlo in Spagna per soli 9 milioni, cifra irrisoria rispetto al potenziale del giocatore.
La trattativa non è ancora chiusa, ma il segnale arriva forte: il ritorno di Nico Paz in maglia merengue potrebbe essere molto più vicino del previsto.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League