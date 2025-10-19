 Salta al contenuto

Nico Paz resta al Como, ma il Real Madrid prepara il riacquisto

Cristiano Abbruzzese
Nico Paz

Foto © Stefano D’Offizi

Il Como trattiene Nico Paz, ma il Real Madrid incombe

Il futuro di Nico Paz resta uno dei temi caldi del calciomercato 2026. Il talento argentino, protagonista con il Como in Serie A, è stato confermato dal direttore sportivo Carlalberto Ludi, che ha sottolineato come trattenere il giocatore sia stato relativamente semplice grazie all’ottima comunicazione con il Real Madrid.

La clausola di riacquisto del Real Madrid

Nonostante la volontà del Como di costruire un progetto attorno a Paz, il suo destino sembra già scritto. Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid ha promesso verbalmente di riacquistarlo la prossima estate, attivando la clausola da 9 milioni di euro inserita nel contratto. Anche il presidente Mirwan Suwarso ha ribadito che il club spagnolo mantiene pieno controllo sul futuro del centrocampista.

Protagonista in Serie A con il Como

Intanto, Nico Paz continua a incantare sul campo. Nell’ultima sfida, il lunch match della settima giornata contro la Juventus, ha firmato un assist e un gol di grande qualità, confermandosi leader tecnico della squadra lariana. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione anche di figure di spicco come Fabio Capello, convinto che il Real Madrid non lascerà scappare un talento simile.

Como tra ambizione e realtà

Il Como sogna di trattenere Paz ancora a lungo, ma è consapevole che l’estate 2026 segnerà probabilmente il ritorno del giovane talento al Santiago Bernabéu. Un epilogo quasi inevitabile, vista la crescita esplosiva del giocatore e l’interesse dei blancos.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate