Nico Paz resta al Como, ma il Real Madrid prepara il riacquisto

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Como trattiene Nico Paz, ma il Real Madrid incombe

Il futuro di Nico Paz resta uno dei temi caldi del calciomercato 2026. Il talento argentino, protagonista con il Como in Serie A, è stato confermato dal direttore sportivo Carlalberto Ludi, che ha sottolineato come trattenere il giocatore sia stato relativamente semplice grazie all’ottima comunicazione con il Real Madrid.

La clausola di riacquisto del Real Madrid

Nonostante la volontà del Como di costruire un progetto attorno a Paz, il suo destino sembra già scritto. Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid ha promesso verbalmente di riacquistarlo la prossima estate, attivando la clausola da 9 milioni di euro inserita nel contratto. Anche il presidente Mirwan Suwarso ha ribadito che il club spagnolo mantiene pieno controllo sul futuro del centrocampista.

Protagonista in Serie A con il Como

Intanto, Nico Paz continua a incantare sul campo. Nell’ultima sfida, il lunch match della settima giornata contro la Juventus, ha firmato un assist e un gol di grande qualità, confermandosi leader tecnico della squadra lariana. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione anche di figure di spicco come Fabio Capello, convinto che il Real Madrid non lascerà scappare un talento simile.

Como tra ambizione e realtà

Il Como sogna di trattenere Paz ancora a lungo, ma è consapevole che l’estate 2026 segnerà probabilmente il ritorno del giovane talento al Santiago Bernabéu. Un epilogo quasi inevitabile, vista la crescita esplosiva del giocatore e l’interesse dei blancos.

