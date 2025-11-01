Nico Paz incanta il Como e torna al Maradona da protagonista

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Novembre 2025 · Aggiornato il 1 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il ritorno di Nico Paz: un talento argentino a Napoli

A ventun anni, Nico Paz torna allo Stadio Diego Armando Maradona da protagonista, simbolo di una nuova generazione di calciatori argentini che uniscono fantasia e concretezza. In questa stagione con il Como di Cesc Fabregas, il trequartista si è imposto come uno dei talenti più sorprendenti della Serie A 2025-26, mescolando tecnica pura e leggerezza di gioco.

Dal Real Madrid al Como: la parabola del giovane genio

Se oggi brilla in Italia, è anche per “colpa” di Franco Mastantuono, altro talento argentino che gli ha chiuso momentaneamente lo spazio al Real Madrid. Eppure, la sua avventura sul lago non è una retrocessione, ma un laboratorio calcistico. Qui Paz è libero di creare: sombreri, ruleta, tiri da fuori, visione verticale. Il tutto dentro un sistema costruito per esaltarlo.

L’erede spirituale di Maradona nel calcio moderno

Per molti, il suo gioco è un richiamo al passato: inventiva, ritmo personale, e quella capacità di rendere ogni pallone una storia. Al Como, Paz è diventato autorevole senza smarrire dolcezza e spregiudicatezza, l’anima di una squadra che vive di stupore.

Un futuro già scritto tra Premier e Bernabeu

Il Tottenham ha già messo sul tavolo 70 milioni per lui, ma il destino sembra portarlo di nuovo verso Madrid. Finché resta in Serie A, però, Paz rappresenta la nostalgia del calcio romantico, quello che trasforma ogni dribbling in un racconto.

