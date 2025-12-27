Nico Paz, il Real Madrid aspetta: rientro fissato a fine stagione

La decisione del Real Madrid

Il Real Madrid ha già scelto il momento del ritorno di Nico Paz al Santiago Bernabéu. Nessun rientro anticipato a gennaio, nessuna accelerazione. Il club spagnolo è convinto che il percorso intrapreso in Serie A con il Como sia quello giusto e che interromperlo ora sarebbe controproducente. Il piano è chiaro: riportarlo a casa solo a fine stagione.

Nico Paz, crescita certificata in Serie A

L’esperienza italiana ha cambiato il profilo di Nico Paz. Dopo un primo anno di adattamento, il talento argentino è diventato il riferimento tecnico del Como, imponendosi come una delle rivelazioni più luminose della Serie A. Visione di gioco, qualità tra le linee e continuità di rendimento hanno convinto definitivamente il Real Madrid. Non si parla più di promessa, ma di un calciatore pronto a reggere certi livelli.

Perché niente rientro a gennaio

A Madrid sanno che la pressione del Bernabéu non concede tempi morti. Lasciare Nico Paz in Italia significa garantirgli minutaggio, responsabilità e crescita senza forzature. Inoltre, la forte concorrenza a centrocampo rende poco sensato un inserimento a stagione in corso. Meglio attendere l’estate, con un precampionato completo e un inserimento graduale.

Un affare anche economico

Il ritorno di Nico Paz costerà al Real Madrid circa nove milioni di euro. Una cifra contenuta per un giocatore che ha già aumentato sensibilmente il proprio valore di mercato. A Como, intanto, la scelta è stata accolta con serenità: il club potrà contare sul suo uomo chiave fino all’ultimo. Poi sarà tempo di saluti e di Santiago Bernabéu.