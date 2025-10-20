Nico Paz, il gioiello del Como che incanta la Serie A
Foto © Stefano D’Offizi
L’ascesa di Nico Paz in Serie A
Il nome di Nico Paz è ormai sulla bocca di tutti. Al Como, il talento argentino sta vivendo una stagione che lo consacra tra i protagonisti assoluti della Serie A 2025-26. Giocate di classe, numeri concreti e una maturità tattica sorprendente per un ventunenne ne fanno il simbolo di una squadra che non smette di stupire.
Il riconoscimento dei grandi del calcio
Le prestazioni di Paz hanno conquistato osservatori e leggende del calcio. Francesco Totti ha dichiarato che “l’unico che mi affascina davvero è Nico Paz”, mentre il suo allenatore al Como, Cesc Fabregas, lo descrive come un calciatore che unisce testa e cuore, disciplina e passione. Non è un caso che Lionel Scaloni lo abbia richiamato nella nazionale argentina, riconoscendogli una maturità rara.
Numeri e talento che parlano da soli
Lo scorso anno Paz ha chiuso con sei gol e nove assist. Quest’anno è già a quota 4 reti e 4 assist, con l’ultima firma decisiva nel successo del Como contro la Juventus al Sinigaglia. Un rendimento che conferma il suo peso specifico in un campionato che non perdona debolezze.
Il futuro verso il Real Madrid
Formatosi nel vivaio del Real Madrid, dove fin da piccolo era considerato un talento speciale, Nico Paz sembra destinato a un ritorno a casa. Il club spagnolo lo segue da vicino e potrebbe richiamarlo presto. Intanto, il Como si gode il suo gioiello, capace di trasformare ogni partita in un’opera d’arte calcistica.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo