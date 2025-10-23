Nico Paz, duello tra Real Madrid e Arsenal: il Como osserva
Foto © Stefano D’Offizi
Nico Paz, il futuro tra Real Madrid, Arsenal e Chelsea
Il destino di Nico Paz è uno dei temi più interessanti del calciomercato 2026. Il talentuoso centrocampista argentino, oggi protagonista con il Como, continua a essere al centro di una complessa rete di clausole e interessi internazionali.
Acquistato nel 2024 per 6 milioni di euro dal Real Madrid, il giocatore ha mostrato una crescita costante in Serie A, convincendo anche club di Premier League come Arsenal e Chelsea. Secondo Mundo Deportivo, l’Arsenal sarebbe pronto a un’offerta concreta per strapparlo al progetto dei Blancos.
Le clausole e la strategia del Real Madrid
Il Real Madrid dispone di una clausola di riacquisto da 9 milioni di euro per il 2026 e una da 10 milioni per il 2027, ma non ha ancora deciso se esercitarla. Il club ritiene che Paz abbia bisogno di tempo e continuità, motivo per cui potrebbe lasciarlo crescere altrove, mantenendo però il 50% su un’eventuale futura rivendita.
Il Como e il futuro del talento argentino
Il direttore sportivo Carlalberto Ludi ha ammesso che il sogno di Paz resta Madrid, ma non esclude una svolta. “Potrebbe scegliere una squadra incredibile, pronta a offrirgli di più”, ha dichiarato.
Con un valore stimato vicino ai 100 milioni, Nico Paz rappresenta oggi una delle pedine più ambite d’Europa. Il 2026 potrebbe essere l’anno della sua definitiva consacrazione.
