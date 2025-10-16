Ngonge, il Torino tratta col Napoli: riscatto a rischio
Ngonge, futuro incerto tra Torino e Napoli
Il destino di Cyril Ngonge resta uno dei temi caldi del calciomercato 2026. L’attaccante belga, attualmente in prestito al Torino dal Napoli, ha convinto per rendimento e impatto offensivo, ma la questione economica complica i piani del club granata.
Il nodo del riscatto
Nel contratto tra le due società è presente un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Una cifra che la dirigenza del Torino ritiene troppo elevata per esercitare l’opzione a fine stagione. Da qui nasce la volontà di aprire un tavolo con il Napoli per cercare un accordo più vantaggioso.
Strategia granata e valutazioni del Napoli
Secondo le ultime indiscrezioni, il Torino vorrebbe trattenere il calciatore con un investimento inferiore, forte della volontà del giocatore di continuare la sua esperienza in granata. Dal canto suo, il Napoli potrebbe valutare un nuovo prestito o uno sconto, a seconda anche delle mosse di Antonio Conte, che considera Ngonge una risorsa interessante ma non imprescindibile.
Un dossier che si decide a fine stagione
La trattativa si preannuncia complessa e destinata a entrare nel vivo solo a campionato concluso. Molto dipenderà dalle prestazioni di Ngonge nei prossimi mesi e dalle strategie di mercato delle due società. Una certezza: il belga resta al centro delle manovre tra Torino e Napoli.
