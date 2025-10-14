Neymar proposto a Napoli e Inter: suggestione Serie A

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Ottobre 2025

Neymar e la suggestione italiana

Il nome di Neymar Jr, nonostante i 33 anni e i tanti problemi fisici, continua a far sognare. Il brasiliano, ancora oggi tra i giocatori più riconoscibili al mondo, è stato offerto a due big della Serie A: Napoli e Inter. Una suggestione che accende il mercato invernale 2026, riportando l’idea di un campione assoluto pronto a rimettersi in gioco.

Napoli, valutazioni senza affondo

Secondo le ricostruzioni, l’entourage di Neymar ha proposto il giocatore al Napoli già tra aprile e maggio. Gli azzurri hanno valutato l’opportunità, insieme ad altri profili come Jack Grealish, ma non hanno mai aperto una vera trattativa. Alla fine, il club partenopeo ha fatto scelte differenti per rinforzare la rosa.

Inter e i contatti indiretti

Stessa dinamica con l’Inter, alla quale Neymar è stato prospettato. I nerazzurri, però, hanno preferito muoversi su altri obiettivi, fino ad arrivare ad un giocatore come Ademola Lookman. L’idea del brasiliano è rimasta solo sulla carta, senza contatti ufficiali o negoziazioni concrete.

Un futuro ancora aperto

Con il contratto in scadenza, il futuro di Neymar resta un’incognita. I suoi agenti continuano a proporlo a vari club europei, ma le condizioni fisiche e l’ingaggio restano i veri nodi. Eppure, la suggestione di vedere il brasiliano calcare i campi della Serie A continua ad alimentare curiosità e dibattito.

