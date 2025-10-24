Newcastle su Kalulu: pronta un’offerta da 30 mln alla Juventus

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Ottobre 2025

Newcastle su Kalulu: difesa nel mirino del mercato

Il Newcastle United vuole rinforzare il reparto difensivo e ha messo nel mirino Pierre Kalulu, attuale difensore della Juventus. Secondo quanto riportato da Tutto Juve, il club inglese sarebbe pronto a formulare un’offerta da 30 milioni di euro, cifra che rientra nelle disponibilità economiche dei Magpies, reduci da un’annata positiva in Premier League e dalla partecipazione alla Champions League.

Profilo di Kalulu e rendimento in bianconero

Arrivato alla Juventus nel luglio 2025, Kalulu si è imposto per intelligenza tattica e versatilità, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il calcio inglese. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze in Serie A, mostrando solidità e capacità di adattarsi a diversi sistemi difensivi. Il difensore francese, che vanta anche una presenza con la Nazionale, è legato ai bianconeri da un contratto fino al 2029.

Un affare da monitorare nel mercato invernale

Il valore di mercato di Kalulu, stimato da Transfermarkt in 28 milioni di euro, lo rende un obiettivo realistico per il Newcastle, che cerca un rinforzo giovane ma già esperto. La Juventus, dal canto suo, non esclude la cessione solo in caso di offerta pienamente soddisfacente, vista la fiducia riposta nel difensore. L’affare potrebbe entrare nel vivo già con l’apertura del calciomercato invernale 2026.

