Newcastle su Frattesi: l’Inter riflette, possibile addio a gennaio

24 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Frattesi torna nel mirino del Newcastle

Il futuro di Davide Frattesi è tornato al centro delle manovre di mercato: il Newcastle United sta valutando un nuovo assalto per il centrocampista dell’Inter, come riportato da Goal.com, e la situazione sembra più aperta che mai. Il club inglese aveva già provato a portarlo in Premier League durante l’estate, ma la partenza di Simone Inzaghi aveva congelato ogni tentativo.

Ora il contesto è cambiato. Con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, il minutaggio di Frattesi si è progressivamente ridotto, alimentando le voci di un addio nel mercato invernale.

Un profilo ideale per il progetto Newcastle

Il Newcastle United considera Frattesi un rinforzo perfetto per dare dinamismo al centrocampo. L’interesse è concreto e il club è pronto a riaprire il dossier già nelle prossime settimane. La valutazione dell’Inter resta intorno ai 40 milioni di euro, cifra che rientra nelle possibilità dei Magpies, intenzionati a intervenire per rilanciare una stagione complicata da infortuni e discontinuità.

Inter in riflessione, gennaio può essere decisivo

La posizione dell’Inter non è ancora definita. Il club apprezza il valore tecnico di Frattesi, ma non esclude una cessione se arrivasse un’offerta conforme alla valutazione. Anche il giocatore sta valutando le prospettive: più spazio, un ruolo centrale e un progetto competitivo potrebbero convincerlo a partire.

Gennaio si avvicina e il nome di Frattesi è destinato a restare uno dei temi più caldi del mercato.

