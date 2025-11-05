Newcastle su Éderson: l’Atalanta chiede 60 milioni
Il Newcastle mette nel mirino Éderson
Il Newcastle United ha inserito Éderson dell’Atalanta tra i profili monitorati per il futuro centrocampo dei Magpies. Come riportato da The i Paper, il brasiliano è stato oggetto di discussione nei recenti incontri del team di reclutamento del club inglese, che lo considera un possibile erede di Joelinton nel medio periodo.
Profilo apprezzato in Premier League
Secondo fonti interne, lo staff del Newcastle è rimasto colpito dalla forza fisica, dall’intensità e dalla capacità di recupero palla del giocatore, caratteristiche che lo rendono perfettamente compatibile con il calcio della Premier League. L’interesse, al momento, resta in fase esplorativa, ma il nome di Éderson figura stabilmente tra quelli più apprezzati dalla dirigenza inglese.
L’Atalanta fissa il prezzo
Convincere l’Atalanta a cedere non sarà semplice. Il club bergamasco non ha necessità di vendere e valuta il centrocampista circa 60 milioni di euro, come riportato da Football Italia. Un prezzo che riflette il rendimento costante del brasiliano e il suo ruolo chiave nello scacchiere di Ivan Juric. In questa stagione 2025-26, Éderson continua a imporsi come uno dei centrocampisti più completi della Serie A, e per portarlo via da Bergamo servirà un’offerta importante.
