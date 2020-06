Newcastle Immobile: follie dalla Premier per l’attaccante Newcastle Immobile – Nonostante le sue esperienze all’estero siano state tutt’altro che memorabili, Ciro Immobile potrebbe sbarcare in Inghilterra nei prossimi mesi. Stavolta la destinazione è quella che fa più gola: la Premier League. Il giocatore ha militato in Bundesliga, senza brillare con la maglia del Borussia Dortmund. Per lui c’è stata anche una brevissima parentesi nella Liga, con il Siviglia: otto presenze e due reti, pochissimo per uno come luo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Newcastle dei nuovi padroni sauditi sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta irrinunciabile. Sia per Immobile che per la Lazio.

A queste cifre, fossero vere, ci pare difficile ipotizzare un rifiuto sia da parte del giocatore che da parte della Lazio. Il bomber del nostro campionato ha già compiuto trent’anni e nonostante i gol a palate e il fatto di trovarsi nel suo miglior momento della carriera, difficile possa pensare di continuare così. Dunque bene guardarsi intorno. E se quel guardarsi intorno significa un contratto da 8 milioni a stagione e un’offerta alla Lazio di 55 milioni, chi avrebbe coraggio di dire di no? Secondo la Gazzetta Lotito sarebbe disposto a rilanciare per rinnovare il contratto al giocatore il quale però andrebbe a percepire la metà di quello offerto dall’Inghilterra. Il giocatore si vocifera piaccia anche al Napoli, ma difficile che la squadra di De Laurentiis possa competere con le cifre messe in campo dal Newcastle per Immobile. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

Non ti preoccupare niente SPAM , lo odiamo quanto te.



Lascia questo campo vuoto se sei umano:

About author

Leave a Reply

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line