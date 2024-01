Mercato Lazio: Neuhaus è il nuovo nome sulla lista della società biancoceleste per la sostituzione di Basic, sulla lista dei partenti

Morale altissimo, dal campo al mercato, per la risalita in campionato, la scalata che attende la squadra negli ottavi di Champions League contro la corazzata Bayern Monaco e, soprattutto, la conquista della Coppa Italia. La stracittadina vinta nel corso degli ottavi di finale della competizione nazionale ha galvanizzato una Lazio reduce da un avvio di 2024 col botto. Il prosieguo del cammino stagionale della squadra biancoceleste passa inevitabilmente dal mercato di gennaio, utile per certificare le ambizioni d’alta quota dei capitolini. Maurizio Sarri avrebbe richiesto un innesto in mediana e tutti gli indizi porterebbero a Florian Neuhaus.

Il centrocampista tedesco del Borussia Monchengladbach si sta segnalando per quantità e qualità una delle poche note liete di una stagione complicata per la squadra teutonica, in piena zona retrocessione. Il mediano classe 1997 ha realizzato tre reti e avrebbe riscosso l’interesse di molteplici club, tra i quali si segnala anche il Napoli, alle continue prese con il thriller rappresentato dall’ingaggio di Samardzic. L’eventuale cessione di Basic, centrocampista ai margini del progetto Sarri, potrebbe agevolare una trattativa che i capitolini vorrebbero condurre in porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a giugno.

Vincolato da un contratto in essere con il Gladbach fino al 2027 in seguito al recente prolungamento dell’accordo stipulato nel 2018, Neuhaus potrebbe rappresentare un innesto in grado di offrire quantità e qualità negli inserimenti alle spalle degli attaccanti. Il profilo perfetto per una squadra che cerca di completare la scalata definitiva e in piena corsa per tutti gli obiettivi stagionali.

Oltre all’articolo: “Neuhaus, il nuovo nome per la mediana della Lazio: la formula”, leggi anche: