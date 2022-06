Nella giornata di ieri ha avuto luogo il preannunciato incontro tra la dirigenza del Torino e quella del Cagliari per Joao Pedro. Il faccia a faccia, come riporta Alfredo Pedullà, era più che altro a scopo esplorativo, tanto è vero che non sembrano risultare accordi tra le parti.

NESSUN ACCORDO JOAO PEDRO-TORINO. MONZA E GALATASARAY SULL’ATTACCANTE

La cifra richiesta dal Cagliari è di 10 milioni di euro, con il Torino che al momento non è intenzionato a versare questa cifra per un giocatore destinato a lasciare la Sardegna. Il club isolano vorrebbe monetizzare il più possibile in quanto una percentuale della vendita di Joao Pedro finirà nelle casse dell’Estoril, squadra portoghese da cui il Cagliari prelevò l’attaccante.

Intanto il Torino deve guardarsi bene le spalle dalle concorrenti, pronte ad irrompere. Joao Pedro piace sia in Italia, dove il Monza di Berlusconi e Galliani ci starebbe facendo più di un pensiero, che all’estero, dove l’italo-brasiliano è finito, su tutte, nel mirino del Galatasaray. Quel che è certo è che nelle prossime settimane i contatti tra Cagliari e Torino riprenderanno.

