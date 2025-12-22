Neres trascina il Napoli: Supercoppa Italiana vinta 2-0 sul Bologna

Finale senza storia a Riyad

Al King Saud University Stadium di Riyad, il Napoli domina la finale di Supercoppa Italiana e supera il Bologna con un netto 2-0. Una partita a senso unico, indirizzata e chiusa dalla prestazione devastante di David Neres, autentico uomo copertina della serata. Il brasiliano firma una doppietta che non lascia scampo alla squadra di Vincenzo Italiano, mai realmente in partita.

Il marchio di Antonio Conte

Con questo successo, Antonio Conte arricchisce ulteriormente la sua bacheca e consegna al Napoli la terza Supercoppa Italiana della sua storia, dopo quelle conquistate nel 1990 e nel 2014. Un trionfo che assume un peso specifico ancora maggiore perché completa il double con lo Scudetto, replicando un’impresa che in città ha un valore simbolico fortissimo.

Bologna, sogno interrotto

Si ferma sul più bello il cammino del Bologna, che paga errori individuali e un approccio troppo timido a una finale che richiedeva ben altro impatto. La squadra di Italiano resta comunque protagonista di una stagione importante.

Napoli, fine dell’egemonia milanese

Il successo azzurro interrompe il dominio delle squadre di Milano, che durava da quattro edizioni consecutive tra Inter e Milan. Il Napoli riscrive l’albo d’oro recente e rilancia con forza le proprie ambizioni.

Supercoppa Italiana, l’Albo d’Oro aggiornato

Con questo trionfo, il Napoli sale a quota tre vittorie nella Supercoppa Italiana, consolidando il proprio status tra le grandi del calcio italiano. Un segnale chiaro: gli azzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi.