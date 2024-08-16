Anthony Ferrara · Pubblicato il 16 Agosto 2024 · Aggiornato il 17 Agosto 2024

Nehuen Perez, difensore argentino classe 2002 dell’Udinese, sarebbe pronto a trasferirsi al Porto: operazione in dirittura d’arrivo; le cifre

NEHUEN PEREZ PORTO – Sembrava destinato a lasciare Udine già nel corso della sessione invernale, quando il Napoli, forte dell’accordo inizialmente trovato con l’entourage del calciatore, si presentò in Friuli per chiudere l’affare. Il risentimento del Presidente, De Laurentiis, nei confronti di alcune cifre ritoccate verso l’alto, tuttavia, hanno fatto saltare il banco della trattativa proprio sul rettilineo finale. Dopo qualche mese e un finale di campionato in cui ha contribuito alla salvezza del club bianconero, Nehuen Perez sembra nuovamente destinato a preparare le valigie.

Stando a quanto confermato da SkySport, sul centrale argentino si sarebbe fiondato il Porto, coi Dragoes che potrebbero mettere sul piatto la possibilità di poter partecipare alla prossima edizione della Champions League e 15 milioni di euro utili per far nuovamente vacillare le resistenze dei Pozzo. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, l’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo e consentirebbe al ventiduenne difensore di raggiungere il Portogallo per la seconda volta, dopo la prima esperienza maturata al Famalicao. L’assalto ai gioielli custoditi in Friuli, considerando anche l’eventuale cessione di Lazar Samardzic all’Atalanta, questa volta, potrebbe concretizzarsi per davvero. Valigie, ormai, pronte: Nehuen Perez sarebbe pronto a lasciare l’Udinese, questa volta, in via definitiva.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

“Oltre all’articolo: Nehuen Perez, il Porto soddisfa la richiesta dell’Udinese: ora…”, leggi anche: