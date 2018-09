Nations League, Italia – Polonia 1-1: Zielinski sblocca la gara, pareggia Jorginho

Italia – Polonia, cronaca e tabellino

Esordio per l’Italia nella Nations League, manifestazione che va oltre le classiche amichevoli nel periodo di campionato, mettendo in palio un trofeo e sfide con grandi Nazionali in base alla suddivisione in fasce: avversario la Polonia in un Renato Dall’Ara entusiasta. La gara è particolare anche per il ct Roberto Mancini: Bologna è la città dei suoi primi passi da calciatore.

Al 5′, Donnarumma salva su Zielinski che si inserisce e a tu per tu con il portiere azzurro trova l’estremo difensore a chiudere la porta; duello che si ripete al 25′ con gli stessi protagonisti, ha la meglio ancora il giovane azzurro.

Al 36′ la più grande occasione per l’Italia: tiro a giro di Bernardeschi, fuori non di molto. Al terzo tentativo, la Polonia segna il gol del vantaggio: pressing a recuperare palla, cross e al centro c’è Zielinski che di prima batte questa volta Donnarumma.

Nella ripresa, Italia sicuramente migliore, più veloce e propositiva: al 51′ nuovamente dalla distanza Bernardeschi, pericolo per Fabianski. Nonostante i cambi e un Belotti più vivo rispetto ad un Balotelli non al meglio, i minuti passano senza creare i presupposti per il pari fino al 77′ quando Federico Chiesa, entrato da poco, si procura il rigore trasformato da Jorginho al suo primo gol in azzurro.

Italia: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini (1′ st Bonaventura); Bernardeschi, Balotelli (60′ Belotti), Insigne (71′ Chiesa)

Allenatore: Roberto Mancini

Polonia: Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Blaszczykowski (80′ Pietrzak), Krychowiak, Klich (54′ Szymanski), Kurzawa; Zielinski (65′ Linetti); Lewandowski

Ct: Jerzy Brzęczek

Ammoniti: Chiellini, Glik, Blaszczykowski, Fabianski

Arbitro: Zwayer (GER)