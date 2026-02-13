Nations League 2026/2027, ecco le avversarie dell’Italia: tanta “A”

A Bruxelles, l’Italia di Gennaro Gattuso ha conosciuto le avversarie da affrontare nella nuova edizione della Nations League: Gruppo A

ITALIA AVVERSARIE NATIONS LEAGUE – C’è tanta “Italia” nel Gruppo A della nuova edizione della Nations League 2026/2027. La Nazionale azzurra di Gennaro Gattuso dovrà affrontare Belgio, Francia e Turchia nel cammino che condurrà alle fasi finali della competizione in programma da marzo a giugno 2027. Maignan, estremo difensore del Milan, i due Thuram, Rabiot. Ma anche i vari De Bruyne, Saelemaekers, Lukaku, passando per Calhanoglu e Vincenzo Montella, tecnico della Turchia. Tutti protagonisti sulla strada dell’Italia nella nuova edizione della competizione europea per Nazionali.

A Bruxelles, infatti, la selezione azzurra ha conosciuto le proprie avversarie nel Torneo – giunto alla quinta edizione – che ha sostituito le amichevoli. I Gruppi sono così strutturati: le prime due formazioni della Lega A di ogni girone si qualificano ai quarti di finale, la terza affronta i PlayOff per non finire nel gruppo B, mentre la quarta (e ultima) retrocede delle Leghe minori. La fase a gironi verrà disputata tra settembre e novembre 2026, dopo la fine dei Campionati del Mondo americani; i quarti di finale a marzo 2027, mentre le finali a giugno del prossimo anno.

Italia nel Gruppo A di Nations League: sfide affascinanti per gli azzurri

Ospite del sorteggio della prossima edizione della Nations League, Giuseppe Gravina – Presidente della FIGC – si è detto, intanto, molto fiducioso per la qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali: “Ho sentimenti positivi per il PlayOff”. In attesa di sapere se potranno staccare il pass per USA, Messico e Stati Uniti, gli azzurri hanno ben definito il percorso per la prossima Nations League. Cammino non certo agevole, da affrontare al massimo delle proprie possibilità.

