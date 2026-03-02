La nascita della Ligue 3 e il cartellino bianco, le novità dalla Francia

La Francia prova a reinventare il proprio calcio partendo dalla terza serie. Dalla stagione 2026/27 nascerà ufficialmente la Ligue 3, campionato professionistico che sostituirà lo Championnat National. Ma non si tratterà soltanto una riforma relativa alla struttura della competizione, infatti la Federazione transalpina aspira a trasformarla in un vero e proprio laboratorio regolamentare. Tra le innovazioni proposte spicca il cartellino bianco, una possibile espulsione temporanea destinata a cambiare ritmo e gestione delle partite.

Sostenibilità e giovani: la nuova architettura del professionismo

La Ligue 3 sarà composta da 18 squadre, con status professionistico garantito a tutti i club. Il campionato prevede dunque 34 giornate, due promozioni dirette in Ligue 2 e un sistema di playoff per l’ultimo slot disponibile. Le retrocessioni saranno sempre tre, tutte dirette, senza playout.

La novità significativa è di natura finanziaria. La FFF investirà 11 milioni di euro per il lancio della competizione, cifra che verrà distribuita equamente tra le società, indipendentemente dalla classifica. Un piano di azione volto a ridurre le disparità e prevenire, sin dalle prime battute, squilibri economici strutturali. Sono previsti controlli serrati sui bilanci, oltre a limiti agli stipendi e contributi di solidarietà per evitare indebitamenti insostenibili.

In parallelo, verranno incentivati i club che schiereranno giovani provenienti dal proprio settore giovanile, favorendo un sistema di prestiti e rotazioni per aumentare il minutaggio dei talenti emergenti. L’obiettivo dichiarato è creare una filiera stabile tra Ligue 1, Ligue 2 e la nuova terza divisione, rafforzando l’intero ecosistema calcistico francese.

Cartellino bianco e rivoluzioni regolamentari

Il vero elemento di rottura è però regolamentare. Philippe Diallo, presidente in carica della Federazione francese, ha dichiarato che la Ligue 3 non dovrà essere “una fotocopia” delle categorie superiori, bensì uno spazio per proporre qualcosa di diverso. Tant’è vero che, rimanendo in tema di proposte, tra quelle inviate all’IFAB figura l’introduzione del cartellino bianco: una sanzione che prevede l’esclusione temporanea dal campo del calciatore.

Accanto a questa novità, si valuta anche una penalità per chi perde tempo durante le sostituzioni. Se un giocatore impiegherà più di 10 secondi per uscire, il sostituto potrebbe restare fuori per uno o due minuti, lasciando la squadra in inferiorità numerica. Un deterrente contro una delle classiche situazioni in cui le perdite di tempo diventano sistematiche.

L’idea è di fondo è quella di rendere il gioco più dinamico e attrattivo. Se l’esperimento verrà avvallato dall’International Football Association Board (le sensazioni sono positive) e funzionerà, le innovazioni potrebbero estendersi anche a Ligue 1 e Ligue 2. La Francia prova così a posizionarsi come apripista nel dibattito internazionale sulle riforme del calcio.