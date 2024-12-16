Napoli, Zerbin verso l’Empoli: trattativa vicina alla chiusura
NAPOLI ZERBIN EMPOLI – Dopo gli ultimi sei mesi della passata stagione in prestito al Monza, Alessio Zerbin sarebbe molto vicino a lasciare nuovamente il Napoli. Da agosto ad oggi, l’esterno di 25 anni ha raccolto appena 1 presenza ufficiale.
E ora il giocatore sarebbe molto vicino a trasferirsi all’Empoli a partire da gennaio, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino. Tra le fila della squadra di Roberto D’Aversa, il giocatore troverebbe sicuramente molto più spazio e continuità.
NAPOLI ZERBIN EMPOLI – L’operazione, che sarebbe già molto bene avviata, dovrebbe avvenire con la formula del prestito. Potrebbe essere collegata a un possibile futuro trasferimento al Napoli di Ardian Ismajli, ovvero uno dei pezzi pregiati della squadra toscana. I partenopei vorrebbero infatti provare ad anticipare la folta concorrenza.
