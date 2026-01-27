Napoli, via libera Alisson Santos: azzurri in pole

Il Napoli accelera e prova a piazzare un colpo mirato nell’ultima settimana di calciomercato. Gli azzurri hanno incassato l’ok di Alisson Santos, esterno brasiliano di proprietà dello Sporting CP, e contano ora di sfruttare il vantaggio accumulato sulla concorrenza per chiudere l’operazione.

Napoli, mossa in anticipo

Il lavoro impostato dal club di Aurelio De Laurentiis ha prodotto un risultato chiaro. Il gradimento del giocatore è già stato ottenuto grazie a contatti avviati prima rispetto alle altre società interessate. Un dettaglio tutt’altro che secondario in una fase del mercato in cui tempi e convinzione fanno la differenza. Il Napoli punta su questo vantaggio per superare gli inserimenti dell’ultima ora.

Trattativa con lo Sporting Lisbona

I dialoghi con lo Sporting CP sono in corso. La formula preferita resta quella del prestito, soluzione che consentirebbe agli azzurri di rinforzare l’organico senza appesantire immediatamente il bilancio. Restano da definire i dettagli economici e le eventuali opzioni future, ma la trattativa viene considerata viva e concreta.

Profilo funzionale al progetto

Alisson Santos è un profilo che risponde a esigenze precise. Esterno rapido, abile nell’uno contro uno e capace di garantire profondità, rappresenterebbe un’alternativa utile per ampliare le rotazioni offensive. In una stagione lunga e ricca di impegni, il Napoli valuta con attenzione ogni tassello, consapevole che anche operazioni mirate possono incidere sull’equilibrio complessivo.

Nei prossimi giorni è atteso un possibile affondo decisivo. Gli azzurri osservano, trattano e restano fiduciosi. Il vantaggio accumulato potrebbe fare la differenza.