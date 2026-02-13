Napoli, Vergara nel radar azzurro di Gattuso

Invito speciale del ct

Il percorso verso la Nazionale Italiana passa anche da una cena. Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, ha invitato Antonio Vergara a un incontro informale con i giocatori del Napoli. Non è una convocazione ufficiale, ma il segnale è chiaro: il talento ex Reggiana è entrato nel gruppo dei profili monitorati in vista delle decisive sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Il tour del ct, già passato da Milano e Torino, farà tappa anche nel capoluogo campano. Con Vergara ci saranno Di Lorenzo, Politano, Buongiorno, Meret e Spinazzola. Un confronto diretto, utile per conoscersi e valutare uomini e personalità oltre il campo.

Crescita e maturità

La stagione di Vergara con il Napoli è sotto gli occhi di tutti. Continuità, qualità tecnica, personalità. Il centrocampista sta vivendo il momento migliore della sua giovane carriera, dimostrando di poter reggere palcoscenici importanti in Serie A.

Anche Walter Sabatini, intervenuto a Radio Marte, ne ha esaltato le qualità: “Gioca come un calciatore da 50 milioni di euro. Ha fede nel gioco, vuole aiutare la squadra e possiede soluzioni importanti. Atleticamente è di livello alto”.

Parole pesanti, che certificano una crescita evidente. Ora la palla passa a Gattuso. La cena è solo un passo, ma il messaggio è forte: Vergara può davvero sperare nell’azzurro.