 Salta al contenuto
Napoli Calcio News 24/7 Nazionale

Napoli, Vergara nel radar azzurro di Gattuso

Cristiano Abbruzzese
2 min
Vergara Nazionale

Invito speciale del ct

Il percorso verso la Nazionale Italiana passa anche da una cena. Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, ha invitato Antonio Vergara a un incontro informale con i giocatori del Napoli. Non è una convocazione ufficiale, ma il segnale è chiaro: il talento ex Reggiana è entrato nel gruppo dei profili monitorati in vista delle decisive sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Il tour del ct, già passato da Milano e Torino, farà tappa anche nel capoluogo campano. Con Vergara ci saranno Di Lorenzo, Politano, Buongiorno, Meret e Spinazzola. Un confronto diretto, utile per conoscersi e valutare uomini e personalità oltre il campo.

Crescita e maturità

La stagione di Vergara con il Napoli è sotto gli occhi di tutti. Continuità, qualità tecnica, personalità. Il centrocampista sta vivendo il momento migliore della sua giovane carriera, dimostrando di poter reggere palcoscenici importanti in Serie A.

Anche Walter Sabatini, intervenuto a Radio Marte, ne ha esaltato le qualità: “Gioca come un calciatore da 50 milioni di euro. Ha fede nel gioco, vuole aiutare la squadra e possiede soluzioni importanti. Atleticamente è di livello alto”.

Parole pesanti, che certificano una crescita evidente. Ora la palla passa a Gattuso. La cena è solo un passo, ma il messaggio è forte: Vergara può davvero sperare nell’azzurro.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria