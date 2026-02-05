Napoli, Vergara intoccabile: pronto rinnovo e aumento fino al 2031

Il Napoli ha trovato una certezza dove, fino a poche settimane fa, intravedeva soltanto una promessa. Antonio Vergara è ormai una risorsa strutturale del progetto azzurro e la dirigenza è pronta a blindarlo con un rinnovo fino al 2031, accompagnato da un significativo adeguamento dell’ingaggio.

Arrivato alla stagione con un ruolo marginale, Vergara ha ribaltato il suo destino in appena quattro giornate. I gol pesanti contro Chelsea e Fiorentina, uniti a prestazioni mature e coraggiose, hanno convinto il club a considerarlo intoccabile. Oggi il centrocampista percepisce circa 400 mila euro a stagione, cifra destinata a crescere sensibilmente.

Una crescita accelerata

Il percorso di Vergara racconta di pazienza e personalità. Pochi minuti all’inizio, dosati con prudenza da Antonio Conte, poi l’occasione trasformata in svolta. Le presenze contro Sassuolo e Copenaghen hanno acceso la miccia, mostrando un giocatore capace di reggere il confronto anche nelle notti più complesse.

Personalità e qualità tra le linee

Vergara ha portato freschezza e imprevedibilità in una squadra colpita da un’emergenza continua. Si muove tra le linee con naturalezza, palleggia con sfrontatezza e non teme il peso delle responsabilità. In mezzo a riferimenti come De Bruyne, Anguissa, McTominay e Lobotka, ha scelto di restare e crescere.

Il futuro è già scritto

Dopo il rinnovo fino al 2030 firmato la scorsa estate, il Napoli, con Aurelio De Laurentiis e l’agente Mario Giuffredi, è pronto a un nuovo passo: prolungamento al 2031 e aumento. Antonio Vergara non è più una sorpresa. È un investimento sul presente e, soprattutto, sul futuro azzurro.