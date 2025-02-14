Napoli valuta Oumar Solet: alternativa per la difesa azzurra

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Febbraio 2025 · Aggiornato il 13 Febbraio 2025

Un nome nuovo per la retroguardia

Il Napoli sta monitorando con attenzione Oumar Solet, difensore centrale attualmente in forza all’Udinese. Il francese, arrivato in Friuli lo scorso ottobre dopo la rescissione contrattuale con il Salisburgo, è considerato una possibile soluzione per rinforzare il reparto arretrato degli azzurri nella prossima stagione.

Valutazione e concorrenza

Il cartellino di Solet è stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra ritenuta abbordabile dal Napoli, che cerca alternative nel pacchetto difensivo in vista della prossima sessione di mercato. Tuttavia, il club partenopeo non è l’unico interessato al giocatore: altre squadre europee stanno seguendo la sua evoluzione e potrebbero inserirsi nella trattativa.

Le caratteristiche del difensore francese

Classe 2000, Solet si è distinto per la sua fisicità, abilità nei duelli aerei e capacità di impostare il gioco dal basso. Dopo l’esperienza in Bundesliga austriaca, con il Salisburgo, ha deciso di accettare la sfida della Serie A, dimostrando grande adattabilità e personalità. Le sue prestazioni con l’Udinese hanno attirato l’attenzione del Napoli, che lo considera un’opzione credibile per il futuro.

Napoli, difesa da ricostruire

Con diverse incognite nel reparto arretrato, il Napoli sta valutando più profili per rinforzare la linea difensiva. Solet rappresenta un’opportunità interessante, ma resta da capire se il club friulano sarà disposto a trattare la cessione del difensore. La prossima estate sarà decisiva per il suo futuro.

