Napoli, UFFICIALE – Il Nizza non riscatterà l’algerino Adam Ounas NAPOLI UFFICIALE – A fine stagione, Adam Ounas tornerà al Napoli. A comunicarlo, il Nizza, squadra francese per cui l’algerino ha giocato in questa stagione. Arrivato nel club azzurro nell’estate 2017 dal Bordeaux, in due stagioni ha collezionato 25 presenze senza impressionare molto. Tornato in Francia la scorsa estate, ad oggi ha collezionato 19 presenze complessive tra Ligue 1 e Coupe de France; queste, condite da 4 reti e 4 assist. Nonostante l’ottimo rendimento, quindi, il club transalpino ha deciso di non riscattare il calciatore che, come Moussà Wague (Barcellona) e Riza Durmisi (Lazio) rientrerà alla base. 🔴 L’#OGCNice ne lèvera pas l’option d’achat pour Adam Ounas, également prêté cette saison. Bonne chance pour la suite Adam !https://t.co/PV3PEfURIs — OGC Nice (@ogcnice) May 5, 2020 Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

Non ti preoccupare niente SPAM , lo odiamo quanto te.



Leave this field empty if you're human:

About author

Leave a Reply

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line