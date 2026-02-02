Napoli, ufficiale Alisson Santos: formula, cifre e prospettive

Il Napoli apre un nuovo capitolo del proprio mercato con un’operazione mirata e di prospettiva: il club azzurro ha ufficializzato l’arrivo di Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di opzione. A certificare l’operazione il consueto tweet di benvenuto di Aurelio De Laurentiis, seguito dal comunicato ufficiale della società.

I dettagli dell’operazione

L’accordo prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni in favore del Napoli. Una scelta che consente al club di valutare l’impatto immediato dell’attaccante brasiliano nel contesto della Serie A, mantenendo al tempo stesso il controllo sull’investimento.

Chi è Alisson Santos

Nato il 27 settembre 2002, Alisson Santos è cresciuto nel settore giovanile del Vitoria, maturando poi esperienze importanti con Nàutico, Figueirense e Uniao Leiria. Nell’estate 2025 il passaggio allo Sporting ha segnato un salto di qualità, certificato dalle reti realizzate in Champions League contro Kairat, Marsiglia e Athletic Bilbao.

Il progetto tecnico del Napoli

L’arrivo di Alisson Santos risponde a una linea chiara: inserire profili giovani, internazionali e già abituati a palcoscenici europei. Il brasiliano porta velocità, capacità di attaccare la profondità e un istinto realizzativo che ha già mostrato a livello continentale.

Ora la parola passa al campo. Il Napoli scommette sul talento, Alisson Santos risponde presente: la stagione azzurra prende forma anche da qui.