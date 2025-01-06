 Salta al contenuto

Napoli, trovato l’accordo per Fazzini! Ma l’azzurro aspetta la Lazio

Samuele Zarlenga
Fazzini Fiorentina

Il futuro di Jacopo Fazzini è ancora tutto da decidere. Come riportato da Il Mattino, la Lazio, che sembrava essere in vantaggio sul giocatore, ha subito il sorpasso del Napoli: i partenopei infatti, hanno trovato l’accordo totale con l’Empoli per il cartellino del giocatore.

FAZZINI-NAPOLI, OK DELL’EMPOLI, MA LUI VUOLE LA LAZIO

Il ds Manna ha offerto 13 milioni di euro più bonus per accaparrarsi il giovane centrocampista, mentre i biancocelesti sono ancora fermi alla prima offerta di prestito biennale gratuito con riscatto fissato a 12 milioni. Dato che l’offerta del Napoli garantirebbe all’Empoli un pagamento immediato, i toscani hanno accolto la proposta e stanno cercando di convincere il classe 2003 ad accettare la destinazione. Fazzini però, non è convinto di approdare all’ombra del Vesuvio e preferirebbe un trasferimento nella capitale, dove troverebbe il minutaggio che cerca.

L’Empoli non sta gradendo questa decisione del centrocampista: non si esclude la possibilità che, se la trattativa con il Napoli saltasse, Fazzini possa essere messo fuori rosa. Nel caso si verificasse questa opzione, la trattativa con i partenopei, che offrono un contratto fino al 2029, andrebbe in discesa.

Manna e De Laurentiis però, monitorano anche la situazione in difesa: Danilo è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, ma in estate, dato che la Juventus, per farlo partire in questa sessione di mercato, chiede un indennizzo di 2,5 milioni di euro.

 

LEGGI ANCHE

  1. Lecce scatenato: Dopo Karlsson, occhi su Hysaj ma c’è un ostacolo
  2. Scuffet e Caprile, destini incrociati: scambio tra Napoli e Cagliari
  3. Cristiano Ronaldo: il pioniere che sogna ancora nuovi traguardi
  4. Lazio, Basic ancora in uscita: testa a testa tra Getafe e Valladolid
  5. Inter-Milan, Conceicao e Reijnders sulla finale di Supercoppa italiana [TESTO+VIDEO]
  6. UFFICIALE Atalanta, Godfrey in prestito all’Ipswich Town
  7. Pro e contro dell’applicazione del 20Bet casino per giocatori abituali
  8. Martinez Quarta torna a casa: la Fiorentina chiude col River Plate
  9. Barcellona, stop da Liga e RFEF per Dani Olmo e Pau Victor
  10. Inter-Milan, Lautaro e Inzaghi sulla finale di Supercoppa italiana [TESTO+VIDEO]
  11. Il Milan balla sulle punte per Conceicao: offerto anche Rashford
  12. Como, primi botti del nuovo anno: in arrivo Fresneda dallo Sporting

 

In tendenza

Notizie correlate