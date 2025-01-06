Napoli, trovato l’accordo per Fazzini! Ma l’azzurro aspetta la Lazio

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 6 Gennaio 2025 · Aggiornato il 6 Gennaio 2025

Il futuro di Jacopo Fazzini è ancora tutto da decidere. Come riportato da Il Mattino, la Lazio, che sembrava essere in vantaggio sul giocatore, ha subito il sorpasso del Napoli: i partenopei infatti, hanno trovato l’accordo totale con l’Empoli per il cartellino del giocatore.

FAZZINI-NAPOLI, OK DELL’EMPOLI, MA LUI VUOLE LA LAZIO

Il ds Manna ha offerto 13 milioni di euro più bonus per accaparrarsi il giovane centrocampista, mentre i biancocelesti sono ancora fermi alla prima offerta di prestito biennale gratuito con riscatto fissato a 12 milioni. Dato che l’offerta del Napoli garantirebbe all’Empoli un pagamento immediato, i toscani hanno accolto la proposta e stanno cercando di convincere il classe 2003 ad accettare la destinazione. Fazzini però, non è convinto di approdare all’ombra del Vesuvio e preferirebbe un trasferimento nella capitale, dove troverebbe il minutaggio che cerca.

L’Empoli non sta gradendo questa decisione del centrocampista: non si esclude la possibilità che, se la trattativa con il Napoli saltasse, Fazzini possa essere messo fuori rosa. Nel caso si verificasse questa opzione, la trattativa con i partenopei, che offrono un contratto fino al 2029, andrebbe in discesa.

Manna e De Laurentiis però, monitorano anche la situazione in difesa: Danilo è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, ma in estate, dato che la Juventus, per farlo partire in questa sessione di mercato, chiede un indennizzo di 2,5 milioni di euro.

LEGGI ANCHE