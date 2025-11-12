Napoli, tra tensioni interne e mercato: le rivelazioni di Abbruzzese

Redazione · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 12 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

In un’intervista rilasciata ad AreaNapoli.it, il direttore di EuropaCalcio.it, Cristiano Abbruzzese, ha delineato un quadro preciso sul presente e sul futuro del Napoli, tra gestione tecnica, dinamiche di spogliatoio e strategie di calciomercato.

Conte e la crisi interna: il peso del “tradimento” e l’attesa dei vertici

Il caso più delicato resta quello di Antonio Conte, al centro di una fase complessa. Secondo Abbruzzese, la situazione dovrebbe normalizzarsi entro fine novembre, ma il tecnico salentino non è estraneo a momenti di tensione, come già accaduto con le dimissioni sia all’Inter che al Tottenham.

Da ambienti vicini allo spogliatoio filtra che Conte si sarebbe sentito “tradito” da alcuni senatori — Politano, Di Lorenzo, Rrahmani e McTominay — che avrebbero chiesto di ridurre i carichi di lavoro, ritenuti eccessivi in relazione ai doppi impegni tra campionato e Champions League. L’allenatore, pur restando fedele ai propri metodi, aveva concesso al gruppo di rinunciare al ritiro pre-partita: una scelta che non ha prodotto la risposta sperata, come dimostrato dalla prestazione opaca contro il Bologna.

Abbruzzese prevede un intervento diretto del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con possibili incontri tra dirigenza, tecnico e squadra per ricompattare l’ambiente. Le dimissioni di Conte sono considerate improbabili; anzi, il presidente starebbe valutando un rinnovo biennale a fine stagione, subordinato al raggiungimento degli obiettivi, con l’intenzione di affidargli un ruolo da manager all’inglese.

Lobotka e i movimenti in uscita

Stanislav Lobotka resterà fino a giugno, ma il suo addio a fine stagione appare probabile. Già in estate diversi club sauditi avevano manifestato interesse, mentre la Juventus, secondo indiscrezioni, starebbe valutando un suo inserimento in rosa, con Spalletti pronto a intervenire in prima persona.

A gennaio è attesa una mini-rivoluzione: si lavorerà soprattutto sui prestiti e su alcune uscite mirate.

Beukema, Lang, Neres e Lucca: i casi individuali

Dall’Inghilterra rimbalza la voce di un possibile scambio tra Beukema e Federico Chiesa, trattativa ancora in fase embrionale ma apprezzata da Conte, che considera l’esterno del Livepool ideale per il suo sistema di gioco.

Lang resta ai margini: secondo il Ct olandese Koeman, il giocatore gli avrebbe rivelato che in 28 giorni di ritiro non ha toccato palla in allenamento, segno di un metodo di lavoro incentrato sull’aspetto atletico. Un ritorno al PSV in prestito è possibile.

Per Neres, Conte dovrà valutare il da farsi. Il brasiliano non ha deluso in campo, ma alcune questioni extra-sportive — una vita definita “sregolata” — hanno già richiesto l’intervento del tecnico in passato.

Lucca continua a faticare: un ritorno all’Udinese potrebbe rappresentare una soluzione utile per rilanciarsi e ritrovare continuità.

Calciomercato Napoli: ecco i nomi caldi

Il reparto di mezzo resta un cantiere aperto, anche per l’infortunio di Anguissa e la sua prossima partecipazione alla Coppa d’Africa. Il giocatore avrebbe rifiutato il rinnovo con il Napoli, mentre Galatasaray e Fenerbahce restano alla finestra.

Su McTominay si registrano sondaggi di Tottenham e Barcellona, ma il Napoli guarda anche ai giovani: piace Kobbie Mainoo del Manchester United, richiesto in prestito con diritto di riscatto. Atta e Giovane restano obiettivi per il futuro, con l’Inter in vantaggio sul secondo.

In difesa, priorità all’acquisto di un terzino destro: tra i profili seguiti spicca Juanlu Sanchez del Siviglia.

Lo scenario dirigenziale

Un retroscena riguarda anche l’area scouting. L’Arsenal avrebbe messo nel mirino Micheli, capo osservatore del Napoli, con l’idea di affiancarlo a Berta in una nuova struttura di scouting di alto livello.

In conclusione, Abbruzzese non prevede rivoluzioni a gennaio: il Napoli, attualmente secondo in classifica e in piena zona Champions, punta alla continuità tecnica e gestionale, limitandosi a pochi interventi mirati per consolidare il percorso stagionale.