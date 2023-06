NAPOLI ZIELINSKI LAZIO – Piotr Zielinski potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato. Il centrocampista polacco è legato agli azzurri fino al Giugno 2024, ecco perchè il club partenopeo starebbe valutando una cessione in questa estate.

NAPOLI, TENTATIVO PER TRATTENERE ZIELINSKI: LAZIO SEMPRE ALLA FINESTRA

Questo, però, non prima di aver fatto un ultimo tentativo per portare l’ex Empoli a rinnovare il suo contratto. Come riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha in mente di offrire al giocatore un rinnovo al ribasso, ovvero intorno ai 2,5-2,7 milioni di euro più bonus a stagione. Su Zielinski c’è sempre vigile la Lazio, con Maurizio Sarri che da tempo ha chiesto alla società di portare il giocatore a Roma. La palla passa ora al polacco, che dovrà decidere in queste settimane se accettare la proposta del Napoli, oppure rifiutare e cambiare aria a fine stagione.

