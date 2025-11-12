Napoli, tensione Conte-giocatori: spogliatoio in fermento
Foto © Stefano D’Offizi
Tensione tra Conte e lo spogliatoio del Napoli
In casa Napoli si respira un’aria pesante: dopo lo sfogo di Antonio Conte e le voci di presunte dimissioni, il clima attorno al tecnico si è fatto incandescente. Le dichiarazioni di Stanislav Lobotka, poi parzialmente rettificate dal suo agente, hanno acceso ulteriormente il dibattito, lasciando intendere un possibile malcontento all’interno del gruppo.
Il nodo dei metodi d’allenamento
Secondo quanto riportato da Il Mattino, diversi giocatori sarebbero insofferenti per la durezza dei metodi d’allenamento imposti da Conte, accusato di aver caricato troppo la squadra e di non concedere sufficiente recupero, anche alla luce dei numerosi infortuni recenti. C’è chi lamenta inoltre una gestione troppo rigida della programmazione quotidiana, organizzata giorno per giorno, che complicherebbe la vita familiare dei calciatori.
Verso una settimana decisiva
Il gruppo tornerà ad allenarsi oggi in vista delle prossime sfide contro Atalanta, Qarabag e Roma, con molti nazionali ancora assenti. Un eventuale chiarimento tra tecnico e società potrebbe arrivare solo a inizio della prossima settimana, ma l’impressione è che la tensione resti alta. In un ambiente già scosso dagli ultimi risultati, il Napoli è chiamato a ritrovare serenità prima che la frattura diventi profonda.
