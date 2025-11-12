 Salta al contenuto

Napoli, tensione Conte-giocatori: spogliatoio in fermento

Cristiano Abbruzzese
Napoli Conte

Foto © Stefano D’Offizi

Tensione tra Conte e lo spogliatoio del Napoli

In casa Napoli si respira un’aria pesante: dopo lo sfogo di Antonio Conte e le voci di presunte dimissioni, il clima attorno al tecnico si è fatto incandescente. Le dichiarazioni di Stanislav Lobotka, poi parzialmente rettificate dal suo agente, hanno acceso ulteriormente il dibattito, lasciando intendere un possibile malcontento all’interno del gruppo.

Il nodo dei metodi d’allenamento

Secondo quanto riportato da Il Mattino, diversi giocatori sarebbero insofferenti per la durezza dei metodi d’allenamento imposti da Conte, accusato di aver caricato troppo la squadra e di non concedere sufficiente recupero, anche alla luce dei numerosi infortuni recenti. C’è chi lamenta inoltre una gestione troppo rigida della programmazione quotidiana, organizzata giorno per giorno, che complicherebbe la vita familiare dei calciatori.

Verso una settimana decisiva

Il gruppo tornerà ad allenarsi oggi in vista delle prossime sfide contro Atalanta, Qarabag e Roma, con molti nazionali ancora assenti. Un eventuale chiarimento tra tecnico e società potrebbe arrivare solo a inizio della prossima settimana, ma l’impressione è che la tensione resti alta. In un ambiente già scosso dagli ultimi risultati, il Napoli è chiamato a ritrovare serenità prima che la frattura diventi profonda.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate