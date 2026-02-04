Archiviato il turbolento mercato invernale, in casa Napoli il focus si sposta sui rinnovi contrattuali. La priorità assoluta porta il nome di Scott McTominay, diventato in poco tempo uno dei leader tecnici ed emotivi della squadra di Conte. Il club vuole blindarlo fino al 2030 e nelle prossime settimane entrerà nel vivo la trattativa con il suo entourage. Parallelamente, la dirigenza azzurra lavora su altri dossier strategici per dare continuità a un progetto che guarda avanti.

McTominay, Napoli pronto all’offerta di rinnovo fino al 2030

Il numero 8 scozzese è diventato rapidamente il simbolo del nuovo corso azzurro. Arrivato in Italia dopo un’esperienza fatta di alti e bassi con il Manchester United, si è preso il centrocampo partenopeo con personalità e un rendimento da top di reparto. Antonio Conte ha costruito gran parte del proprio impianto tattico attorno a lui, arrivando talvolta a modificare la disposizione inizialmente prevista pur di valorizzarne le caratteristiche.

McTominay ha giocato praticamente ovunque: mezzala, centrocampista centrale, trequartista e persino esterno all’occorrenza, mantenendo sempre lo stesso impatto. Il suo contratto scade nel 2028, ma il Napoli vuole anticipare i tempi e prolungarlo per altri due anni, riconoscendogli lo status guadagnato a suon di prestazioni maiuscole in campo. L’ingaggio attuale, pari a circa 3,5 milioni netti a stagione, è destinato inevitabilmente a salire.

Le parti sono in sintonia: il 29enne di Lancaster ha più volte espresso il suo legame con città e club, mentre la società capitanata da De Laurentiis vuole respingere l’interesse di diversi club europei. La trattativa deve ancora entrare nel vivo, ma il clima lascia presagire un rinnovo “naturale”, figlio di un rapporto già molto solido.

Non solo lo scozzese: la mappa dei rinnovi azzurri

McTominay è solo il primo di una lunga serie di nomi che seguirà dialoghi in tal senso. Il club campano ha già trovato l’intesa per il rinnovo di Amir Rrahmani fino al 2029, mancano soltanto le firme. Più avanti verranno affrontate le situazioni di Anguissa e Lobotka, entrambi in scadenza nel 2027. Il camerunense è considerato incedibile e il club è pronto ad aumentargli l’ingaggio fino a 4 milioni annui. Diverso il caso dello slovacco, che non ha mai nascosto il desiderio di provare nuove esperienze: in questo caso il rinnovo potrebbe avere anche una funzione strategica in ottica cessione e conseguente monetizzazione.

In scadenza a giugno ci sono Juan Jesus e Spinazzola. Conte stima entrambi e vorrebbe trattenerli almeno per un’altra stagione, ma la decisione finale dipenderà anche dal futuro dell’allenatore salentino. Restano più incerte le valutazioni su De Bruyne e Lukaku, condizionate da una stagione finora segnata dagli infortuni per i due connazionali belga. Nel frattempo, il Napoli si muove per dare continuità al proprio ciclo, partendo dalla stabilità dei suoi uomini chiave.