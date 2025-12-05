Napoli, tegola Lobotka: out due settimane. Mediana in emergenza
Foto © Stefano D’Offizi
Nuovo stop per Lobotka: Napoli in allarme
Il Napoli perde un altro pezzo chiave. Stanislav Lobotka si è fermato per un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra, accusato durante il riscaldamento della sfida contro il Cagliari. Gli esami hanno confermato uno stop di due settimane, un problema che si inserisce in un periodo già complicato per la squadra di Antonio Conte.
Conte senza soluzioni in mezzo al campo
L’emergenza a centrocampo è totale. Dopo gli infortuni di Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Billy Gilmour, il tecnico deve fare i conti anche con le indisponibilità di Alex Meret, Gutierrez e Romelu Lukaku. La zona nevralgica è però quella più colpita, perché le alternative si riducono a Scott McTominay, Eljif Elmas e Vergara, un margine che rende ogni scelta più delicata.
Partite decisive senza il regista slovacco
Lobotka salterà il big match con la Juventus, la sfida di Champions League contro il Benfica e la gara di Serie A con l’Udinese. Il suo rientro è previsto per la Supercoppa Italiana, appuntamento che il club azzurro considera fondamentale per riacquistare fiducia.
Elmas titolare, Vergara osservato speciale
La regia passerà a Elmas, chiamato a garantire equilibrio e continuità. Tuttavia, il momento potrebbe aprire uno spazio inatteso anche per Vergara, che intravede una chance concreta di mettersi in mostra. Conte valuta ogni dettaglio, perché il Napoli dovrà reggere l’urto senza il suo faro tecnico.
