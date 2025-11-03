Napoli, svelati i dettagli dell’affare Milinkovic-Savic col Torino
Napoli, Milinkovic-Savic arriva con un prestito da 15 milioni
Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino con la formula del prestito oneroso da 15 milioni di euro. L’accordo prevede un diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni, che diventerà obbligatorio qualora il club azzurro conquistasse almeno un punto in Serie A a partire dal 1° febbraio 2026.
L’operazione, riportata da Tuttomercato.com, rappresenta una delle più curiose della sessione estiva, soprattutto considerando il recente rinnovo contrattuale di Alex Meret, segnale di come la dirigenza partenopea voglia assicurarsi una doppia opzione di livello tra i pali.
Strategia azzurra: sicurezza e concorrenza tra i pali
La scelta di puntare su Milinkovic-Savic si inserisce in una logica di rafforzamento strutturale della rosa voluta da Antonio Conte. L’ex portiere granata offre fisicità, leadership e un’esperienza solida in campionato, caratteristiche che garantiscono affidabilità in una stagione densa di impegni.
Per il Torino, la cessione del suo estremo difensore titolare rappresenta un sacrificio economico importante ma coerente con la politica di valorizzazione e rivendita dei propri giocatori.
Il Napoli, dal canto suo, consolida così un reparto cruciale, mantenendo la flessibilità finanziaria necessaria per muoversi con intelligenza nelle prossime finestre di mercato.
