Napoli supera il Qarabag: 2-0 sotto la pioggia del Maradona

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 25 Novembre 2025

Primo tempo di equilibrio al Maradona

Sotto una pioggia battente il Napoli di Antonio Conte doma il Qarabag con un 2-0 costruito nella ripresa. L’avvio non è brillante. Gli ospiti sfiorano il vantaggio con Addai, mentre gli azzurri faticano a trovare spazi. La prima occasione arriva quando Mustafazada anticipa Hojlund in extremis.

Il più ispirato è Neres, vicino al gol con una rovesciata stoppata da un intervento prodigioso di Kochalski. Poco dopo, Di Lorenzo scivola sul più bello. Il primo tempo si chiude con una sortita di Addai e un tentativo di Duran, che tengono il Qarabag in partita.

Ripresa dominante degli azzurri

La squadra di Conte cambia ritmo e al 55′ l’episodio chiave: verticalizzazione di Buongiorno per Di Lorenzo, steso da Jankovic. Hojlund si presenta dal dischetto ma Kochalski neutralizza.

Il Napoli non si abbatte. Politano accende la manovra e al 68′ nasce il vantaggio: corner di Lang, tocco errato di Mustafazada, colpo di testa di McTominay.

Gli azzurri prendono fiducia e chiudono il match poco dopo. Olivera trova ancora McTominay, che tenta la rovesciata. La deviazione di Jankovic sorprende Kochalski ed è 2-0.

Nel finale il Napoli controlla senza affanni, portando a casa un successo che pesa.

Napoli-Qarabag, il tabellino:

MARCATORI: 65′ McTominay (N), 72′ Aut. Jankovic (Q)

NAPOLI (3-4-3) – Milinkovic-Savic 6; Beukema 6 (Politano 6.5), Rrahmani 6, Buongiorno 6.5 (Juan Jesus SV) ; Di Lorenzo 6, Lobotka 6, McTominay 7.5, Olivera 6.5; Neres 7 (Vergara SV), Højlund 5 (Lucca 6), Lang 6 (Elmas 6). All. Conte.

QARABAG (4-2-3-1) – Kochalski 7; Silva 6 (Bolt 6), Mustafazade 5, Medina 6 (Mmaee 5.5), Jafarguliyev 5.5 (Bayramov 6); Bicalho 6, Jankovic 4.5; Leandro Andrade 5.5 (Kashchuk 5.5), Zoubir 5.5, Addai 6.5; Duran 6 (Akhundzade 6). All. Gurbanov.

