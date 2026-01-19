Napoli su Sterling: offerta del Chelsea in prestito a gennaio

Una trattativa di mercato potenzialmente esplosiva si profila tra Londra e Napoli: il Chelsea ha ufficialmente offerto Raheem Sterling in prestito alla società azzurra. Il club inglese è disposto a farsi carico di gran parte dell’ingaggio stellare dell’attaccante inglese per facilitarne l’addio.

La situazione di Sterling al Chelsea

Sterling, 31 anni, è in una posizione di marginalità assoluta a Stamford Bridge. L’esterno, acquistato per 47,5 milioni di sterline nel 2023, è stato inserito nel cosiddetto ‘bomb squad’. Il classe ’94 è costretto ad allenarsi separatamente dalla squadra principale da mesi, senza aver collezionato alcuna presenza stagionale. Il nuovo allenatore Liam Rosenior ha annunciato un prossimo colloquio con il giocatore per chiarirne il futuro, ma la sua esclusione sembra definitiva.

L’interesse del Napoli e i dettagli dell’offerta

Il Napoli di Giovanni Manna segue il profilo da tempo e lo valuta come un’opzione di esperienza e qualità per il reparto offensivo. L’offerta del Chelsea riguarderebbe un prestito oneroso di sei mesi, con il club londinese pronto a pagare la maggior parte dell’alto stipendio del giocatore per sbloccare l’operazione. Un possibile ostacolo tecnico – il limite di prestiti internazionali del Chelsea – potrebbe essere superato grazie al contemporaneo rientro di David Datro Fofana da un prestito in Turchia.

Un’opportunità condizionata dalle uscite

La trattativa rimane in una fase di riflessione da parte azzurra. L’eventuale arrivo di Sterling è strettamente legato alla necessità del Napoli di operare a saldo zero e, quindi, alle prossime uscite: la possibile cessione di Noa Lang al Galatasaray potrebbe aprire definitivamente la porta a questa sorprendente operazione di mercato.