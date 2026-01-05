Napoli su Quinten Timber: possibile trasferimento a parametro zero
Il profilo di Timber nel mirino del Napoli
Il Napoli guarda con interesse a Quinten Timber, centrocampista olandese del Feyenoord. Secondo RTV Rijnmond, al momento nessun club avrebbe ancora presentato un’offerta concreta, ma il ds partenopeo Giovanni Manna avrebbe avviato contatti con l’entourage del giocatore, aprendo uno spiraglio per un possibile trasferimento nella prossima estate.
Situazione contrattuale e strategia del Napoli
Il contratto di Timber con il Feyenoord scadrà nel giugno 2026, e il club olandese si troverebbe davanti a una scelta delicata: monetizzare subito con un trasferimento o rischiare di perderlo a parametro zero. Il Napoli preferirebbe attendere la scadenza naturale del contratto, in linea con la politica finanziaria del club, ma resta pronto a valutare qualsiasi soluzione vantaggiosa.
Valore di mercato e adattabilità
Secondo Transfermarkt, Quinten Timber ha un valore di mercato di circa 25 milioni di euro. Nonostante ciò, la scadenza contrattuale riduce la trattativa a una finestra economica più contenuta. Il centrocampista olandese, noto per la sua capacità di inserirsi tra le linee e per la solidità in fase difensiva, rappresenterebbe un profilo adatto al gioco del Napoli, integrandosi facilmente nello schema tattico del club guidato da Antonio Conte.
Prospettive future
Il dossier resta in evoluzione: la prossima estate potrebbe essere decisiva per concretizzare l’arrivo di Timber, garantendo al Napoli un rinforzo di qualità a costo contenuto.