Napoli su Pellegrini, la Roma deve decidere tra rinnovo o cessione
Foto © Stefano D’Offizi
Il Napoli insiste per gennaio
Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Lorenzo Pellegrini, considerato un obiettivo concreto non solo per la prossima estate ma anche per la sessione di gennaio. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club azzurro valuta un affondo anticipato, consapevole che il capitano della Roma è entrato in una fase delicata della sua carriera contrattuale.
La Roma davanti a un bivio
Il contratto di Pellegrini è in scadenza, e questo obbliga la Roma a una riflessione strategica. Una cessione invernale garantirebbe solo un indennizzo ridotto. Trattenerlo fino a giugno, invece, esporrebbe il club al rischio concreto di perderlo a parametro zero, una prospettiva che a Trigoria viene valutata con cautela.
Il profilo che piace al Napoli
Il Napoli ritiene Pellegrini un rinforzo ideale per qualità tecniche, leadership e capacità di incidere nelle partite chiave. La società azzurra ha già iniziato a sondare il terreno per capire la disponibilità del giocatore e gli eventuali margini di manovra in vista di un trasferimento a metà stagione.
Gennaio si avvicina
Il dossier Pellegrini è destinato a diventare uno dei più caldi del mercato invernale. Le prossime settimane saranno decisive per stabilire la posizione della Roma e capire se il pressing del Napoli potrà trasformarsi in una trattativa concreta.
