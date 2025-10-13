Napoli su Orsolini, il Bologna resiste: rinnovo nel 2026?
Foto © Stefano D’Offizi
Il tentativo del Napoli
Durante l’ultima estate di calciomercato, il Napoli ha provato a strappare Riccardo Orsolini al Bologna. Dopo l’arrivo di numerosi rinforzi alla corte di Antonio Conte, il club partenopeo aveva individuato nell’esterno classe 1997 un profilo ideale per alzare il livello delle rotazioni. Il sondaggio è stato concreto, ma la risposta dei rossoblù non ha lasciato margini: il giocatore non è in vendita se non davanti a cifre fuori mercato.
La posizione del Bologna
Il Bologna di Vincenzo Italiano considera Orsolini una pedina fondamentale del progetto tecnico. Con un contratto in scadenza nel 2027, la società emiliana sta già valutando un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio. L’obiettivo è blindare il numero sette e trasformarlo in una bandiera a lungo termine, seguendo l’affetto che la piazza nutre nei suoi confronti.
Uno scenario in evoluzione
Il futuro di Orsolini resta aperto, ma la sensazione è che il Bologna voglia muoversi con decisione per trattenere l’attaccante ancora a lungo. A gennaio potrebbero arrivare nuove offerte, ma la priorità resta l’estensione del contratto. Per il Napoli, che aveva anche valutato Ndoye e poi virato su Noa Lang, resta un’occasione mancata; se il rinnovo dovesse andare in porto, il destino di Orsolini sarebbe legato indissolubilmente ai colori rossoblù, con la prospettiva di diventare un simbolo della squadra emiliana.
