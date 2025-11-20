Napoli su Mouzakitis: asta per il talento dell’Olympiacos

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

Napoli in corsa per Christos Mouzakitis

Il Napoli ha messo gli occhi su Christos Mouzakitis, centrocampista classe 2006 dell’Olympiacos che sta attirando l’attenzione dei principali club europei. Il profilo del greco è considerato ideale per arricchire il reparto di Conte con qualità, intensità e visione di gioco. La crescita mostrata dal ragazzo nei primi mesi di stagione lo ha trasformato in uno dei talenti più monitorati del panorama continentale.

Il talento greco nel mirino dei top club

Oltre al Napoli, anche Manchester United, Milan, Villarreal e Bayer Leverkusen stanno osservando da vicino l’evoluzione di Mouzakitis. Il centrocampista, arrivato in prima squadra all’Olympiacos nel luglio 2024, ha già totalizzato due assist nelle sue prime otto gare di campionato, mostrando maturità e personalità. A soli diciotto anni conta già sette presenze con la nazionale greca, un dato che testimonia la fiducia del movimento ellenico nel suo potenziale.

Valutazione e scenario di mercato

Il contratto in scadenza nel 2029 offre all’Olympiacos una posizione di forza nelle trattative. La valutazione intorno ai quindici milioni di euro, riportata da Transfermarkt, rende l’operazione accessibile ma non scontata, soprattutto in presenza di una concorrenza così ampia. Il Napoli studia la mossa giusta per anticipare gli altri club e portare a casa un investimento di prospettiva.

La sensazione è che la corsa per Christos Mouzakitis sia appena iniziata e che il club partenopeo voglia giocare le sue carte fino in fondo.

