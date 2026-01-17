Napoli su Mastantuono: prestito dal Real per il talento argentino

Da promessa a periodo difficile al Real Madrid

Franco Mastantuono sta vivendo la fase più complessa della sua esperienza al Real Madrid. Dopo un inizio stagione promettente sotto Xabi Alonso, l’infortunio e il cambio di panchina hanno ridotto le sue presenze e la fiducia in campo, generando dubbi sia tra i tifosi che nello staff tecnico del Santiago Bernabéu.

L’opzione del prestito prende piede

La società considera il giovane talento argentino un investimento strategico e valuta attentamente un prestito per garantirgli minutaggio costante e un ambiente competitivo meno pressante. L’obiettivo è favorire la sua crescita, preservando il potenziale che lo ha reso una delle promesse più luminose emerse dal River Plate.

Il Napoli e Antonio Conte interessati

Secondo le ultime, il Napoli, campione in carica della Serie A, ha presentato un’offerta concreta per acquisire Mastantuono in prestito. Antonio Conte vede nell’argentino un elemento ideale per il suo progetto: capace di inserirsi nel contesto tattico partenopeo e crescere in un ambiente stimolante, competitivo e con possibilità di impatto immediato.

Decisione nelle mani di Arbeloa

Il nuovo allenatore del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, valuterà se trattenere il giocatore per la prima squadra o favorirne il prestito. L’ipotesi italiana è percepita come un’opportunità concreta di rilancio, che potrebbe permettere a Mastantuono di ritrovare fiducia e continuità in una squadra competitiva e ambiziosa come il Napoli.