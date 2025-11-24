Napoli su Manzambi: interesse concreto per il talento del Friburgo
Interesse concreto del Napoli per Manzambi
Il Napoli valuta con attenzione il profilo di Johan Manzambi, talento del Friburgo che si sta affermando in Bundesliga. La segnalazione arriva da Florian Plettenberg, volto autorevole di Sky DE, che descrive un interesse ormai definito e non più superficiale da parte del club azzurro.
Il talento svizzero piace e convince
Il classe 2005 è una delle sorprese di questo avvio di stagione. Cresciuto rapidamente nelle gerarchie del Friburgo, si è imposto come titolare stabile grazie a qualità tecniche, visione di gioco e un impatto decisamente superiore alla sua età. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, ma il Napoli sembra il più determinato a muoversi in anticipo.
Contratto lungo e nessuna clausola: trattativa complessa
Il legame tra Manzambi e il Friburgo è valido fino al 2030 e non prevede alcuna clausola rescissoria. Ciò significa operazione costosa, soprattutto per l’importanza che il club tedesco attribuisce al centrocampista. Un aspetto da non sottovalutare per il Napoli, che sta valutando attentamente il costo dell’investimento.
Napoli pronto a intervenire sul mercato
Il club azzurro considera un rinforzo in mediana una priorità, anche alla luce dell’infortunio di De Bruyne. In questo scenario, Manzambi rappresenta un profilo ideale per prospettiva e versatilità.
Il Napoli studia la mossa giusta, consapevole che per questo talento servirà un’operazione di peso.
